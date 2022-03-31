بعد استدعاء أوكرانيا لسفيرتها بالرباط.. حكومة أخنوش تعلق على القرار

هبة بريس ـ الدار البيضاء

علقت الحكومة المغربية من خلال ناطقها الرسمي على قرار السلطات العليا في أوكرانيا بعد إقدامها على استدعاء سفيرتها بالرباط بحر هذا الأسبوع.

تعليق الحكومة كان من خلال جواب مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و الناطق الرسمي بإسم حكومة أخنوش على سؤال أحد الصحفيين في الندوة الأسبوعية التي أعقبت مجلس الحكومة و المتعلق بسحب أوكسانا فاسيلييفا سفيرة كييف في الرباط.

و قال بايتاس بهذا الخصوص أن الحكومة تجدد موقفها المتعلق بمتابعتها بقلق للوضع بين أوكرانيا وروسيا، مع التأكيد أنها تدعم الوحدة الترابية لجميع الدول.

و تفادى الناطق الرسمي للحكومة الإدلاء بأي تفاصيل أو معطيات أخرى، حيث اكتفى بتجديد الموقف الرسمي للمملكة المغربية و الذي سبق و عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

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