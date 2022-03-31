إحباط محاولات للهجرة السرية وايقاف 231 مهاجر بجهة العيون

هبة بريس-أشعبان لحبيب

تمكنت السلطات المحلية والمصالح الأمنية بجهة العيون – الساقية الحمراء، خلال اليومين الأخيرين، من إيقاف 231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، جميعهم ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وأفادت السلطات المحلية بأنه تم، يومي الثلاثاء والأربعاء بالعيون، إيقاف 180 مهاجرا سريا، كانوا يستعدون للعبور نحو جزر الكناري.

وفي طرفاية، تمكنت المصالح الأمنية، أمس الثلاثاء، من إيقاف مجموعة تضم 17 مرشحا للهجرة غير الشرعية.

كما جرى، يوم أمس الأربعاء، حوالي الساعة 2 والنصف صباحا جنوب مدينة طرفاية، إيقاف 34 مرشحا خلال إحباط محاولة للهجرة السرية، وحجز قارب مطاطي ومحرك و 7 براميل للبنزين من سعة 25 لترا لكل واحد منهم.

يذكر أن المصالح الأمنية كثفت، مؤخرا، عملياتها لمكافحة الهجرة السرية على مستوى جهة العيون – الساقية الحمراء، مما مكنها من إيقاف العديد من المرشحين وإنقاذ قوارب في عرض مياه البحر.

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