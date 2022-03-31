أخنوش ل”أسود الأطلس”: “نتمنى لكم النجاح والتألق في المنافسات المقبلة”

هبة بريس - الرباط

عقدت الحكومة، يومه الخميس، مجلسها الأسبوعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وللاطلاع على اتفاق دولي.

‎وبمناسبة التأهل المستحق للمنتخب الوطني لكرة القدم لنهائيات كأس العالم قطر – 2022، قدم رئيس الحكومة تهانيه للملك محمد السادس وللشعب المغربي كافة.

وعبر أخنوش عن متمنياته، للمنتخب الوطني المزيد من النجاح والتألق في المنافسات المقبلة.

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