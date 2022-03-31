الأوقاف: مراقبة هلال شهر رمضان المعظم يوم الجمعة

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أن مراقبة هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الجمعة 29 شعبان 1443 هـ موافق 01 أبريل 2022 م.

وطلبت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، في بلاغ لها، من أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، أن يراقبوا غدا الجمعة هلال شهر رمضان.

وأكدت الوزارة، على ضرورة إخبارها بثبوت رؤية الهلال أو عدم ثبوت رؤيته، وذلك بواسطة أرقام الهاتف المرفقة:

0537 -76 -11 -45

0537 -76 -09 -32

0537 -76 -05 -49

0537 -76 -89 -54

رقم الفاكس:

0537 -76 -17 -21

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