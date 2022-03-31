أسعار المحروقات تواصل الارتفاع عالميا وتنعكس على سعر البيع محليا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يتواصل ارتفاع سعر المحروقات في السوق العالمية منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية و التي أثرت بشكل كبير على الإمدادات الطاقية لكل دول العالم و هو ما تسبب في ارتفاع غير مسبوق للأسعار.

و في الوقت الذي تشهد فيه معدلات بيع برميل النفط الخام ارتفاعا مستمرا في السوق الدولية، انعكس ذلك على أسعار البيع المحلية بسبب تكاليف الاستيراد التي ارتفعت بدورها.

و تجاوز اليوم سعر البنزين و الكازوال بمحطات توزيع الوقود حاجز 14 درهم، و هو رقم غير مسبوق، بعدما كان حتى وقت قريب لا يتعدى 11 درهم، و من المتوقع أن تشهد الأسعار الخاصة بالمحروقات المزيد من الارتفاع مستقبلا حسب عدد من المتتبعين بسبب استمرار مسببات الارتفاع عالميا.

و أوضح عدد من المهنيين أن الأسعار في محطات توزيع الوقود بالمغرب تعكس واقع الأسعار العالمية والاضطرابات في السوق الدولية، بالرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في محاولة للتحكم في الأسعار و تقليل انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

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