الفيفا تعلن ترتيب المنتخبات الجديد و أسود الأطلس يربحون أربع نقاط إضافية

2022-03-31 / 10:05 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، و هو التصنيف الذي منح البرازيل ريادة الترتيت العالمي لشهر مارس بعدما كانت بلجيكا تتصدر المشهد سلفا.

و حسب ما أوضحه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فقد تمكن المنتخب الوطني المغربي من نيل أربعة نقاط إضافية في المجموع العام خلال هذا الشهر و الذي أجرى فيه الأسود لقائين رسميين أمام الكونغو الديمقراطية، فتعادل ذهابا بكينشاسا و فاز إيابا بالدار البيضاء.

و بالرغم من إضافة أربع نقاط لترتيب أسود الأطلس، غير أن المنتخب المغربي ظل في المرتبة 24 عالميا و الثاني قاريا بمجموع 1551,88نقطة خلف السنغال الذي خسر مركزين وأصبح في المركز العشرين، فيما حل المنتخب النيجيري في المركز الثالث، ثم المصري رابعا و تونس خامسا.

و حافظ المنتخب المغربي على ريادته العربية متفوقا على المنتخب المصري الذي حل ثانيا و التونسي ثالثا و الجزائري رابعا ثم السعودية في المركز الخامس عربيا و 49 عالميا.

أما على الصعيد العالمي، فقد أصبح المنتخب البرازيلي في الصدارة يليه المنتخب البلجيكي، وجاء المنتخب الفرنسي ثالثا، ثم الأرجنتيني و الإنجليزي في المركزين الرابع والخامس، ثم إيطاليا فإسبانيا فالبرتغال فالمكسيك و هولندا في المركز العاشر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل نظام سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”

تفاصيل نظام سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم “قطر…

2022-03-31 / 9:26 صباحًا
Photo of مونديال 2022 .. ياسين بونو يطمئن أنصار أسود الاطلس على حالته الصحية

مونديال 2022 .. ياسين بونو يطمئن أنصار أسود الاطلس…

2022-03-30 / 10:13 مساءً
Photo of سفارة أمريكا بالرباط: “مبروك لأسود الأطلس و وزير الخارجية الأمريكي كان يشجعكم”

سفارة أمريكا بالرباط: “مبروك لأسود الأطلس و وزير الخارجية…

2022-03-30 / 3:55 مساءً
Photo of للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية بعد نفاذ الدفعة الأولى

للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية…

2022-03-30 / 3:08 مساءً
Photo of بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب مواجهتها في مونديال قطر

بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب…

2022-03-30 / 12:58 مساءً
Photo of بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

2022-03-30 / 11:57 صباحًا
Photo of بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل بلدنا أحسن تمثيل”

بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل…

2022-03-30 / 10:38 صباحًا
Photo of تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من الفيفا

تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من…

2022-03-30 / 9:51 صباحًا
Photo of أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

2022-03-30 / 9:40 صباحًا
Photo of بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

2022-03-30 / 9:25 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق