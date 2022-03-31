الفيفا تعلن ترتيب المنتخبات الجديد و أسود الأطلس يربحون أربع نقاط إضافية
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات، و هو التصنيف الذي منح البرازيل ريادة الترتيت العالمي لشهر مارس بعدما كانت بلجيكا تتصدر المشهد سلفا.
و حسب ما أوضحه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، فقد تمكن المنتخب الوطني المغربي من نيل أربعة نقاط إضافية في المجموع العام خلال هذا الشهر و الذي أجرى فيه الأسود لقائين رسميين أمام الكونغو الديمقراطية، فتعادل ذهابا بكينشاسا و فاز إيابا بالدار البيضاء.
و بالرغم من إضافة أربع نقاط لترتيب أسود الأطلس، غير أن المنتخب المغربي ظل في المرتبة 24 عالميا و الثاني قاريا بمجموع 1551,88نقطة خلف السنغال الذي خسر مركزين وأصبح في المركز العشرين، فيما حل المنتخب النيجيري في المركز الثالث، ثم المصري رابعا و تونس خامسا.
و حافظ المنتخب المغربي على ريادته العربية متفوقا على المنتخب المصري الذي حل ثانيا و التونسي ثالثا و الجزائري رابعا ثم السعودية في المركز الخامس عربيا و 49 عالميا.
أما على الصعيد العالمي، فقد أصبح المنتخب البرازيلي في الصدارة يليه المنتخب البلجيكي، وجاء المنتخب الفرنسي ثالثا، ثم الأرجنتيني و الإنجليزي في المركزين الرابع والخامس، ثم إيطاليا فإسبانيا فالبرتغال فالمكسيك و هولندا في المركز العاشر.