تفاصيل نظام سحب قرعة كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”

هبة بريس - وكالات

ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء المعمورة بفارغ الصبر، حفل سحب قرعة نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم 2022، يوم غد الجمعة، في مركز المؤتمرات بالعاصمة القطرية الدوحة.

وانتهت تصفيات كأس العالم 2022 في أغلب القارات، ولم يتبق إلا 3 مقاعد فقط شاغرة في البطولة سيتم تحديد أصحابها في يونيو القادم.

وسيتم تقسيم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022 إلى 4 مستويات، وذلك بحسب ترتيب كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” لشهر مارس، الذي يصدر اليوم الخميس.

وستتواجد في كل مستوى 8 منتخبات، وسيتواجد منتخب قطر على رأس المجموعة الأولى باعتباره ممثل البلد المستضيف.

وتبدأ عملية سحب الكرات من المستوى الأول حتى اكتمال رؤوس المجموعات، ثم يتم عمل الأمر ذاته للمستويات الأخرى على التوالي حتى اكتمال المجموعات.

قائمة المنتخبات المتأهلة لمونديال قطر 2022:

يشارك منتخب قطر في نهائيات كأس العالم 2022 من دون خوض التصفيات، كون البطولة تقام على أرضه، بينما ضمنت منتخبات أخرى التأهل لنهائيات مونديال 2022 بعدما نجحت في حجز مقاعدها عن طريق التصفيات الخاصة بكل قارة.

تأهلت 12 منتخبا أوروبيا رسميا لكأس العالم وهي: ألمانيا، الدنمارك، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا، إسبانيا، صربيا، إنجلترا، سويسرا، هولندا، البرتغال وبولندا.

وصعدت أربعة منتخبات من قارة أمريكا الجنوبية إلى البطولة، وهي: البرازيل، الأرجنتين، الإكوادور وأوروجواي.

كما بلغت أربعة منتخبات من قارة آسيا إلى نهائيات العرس الكروي وهي: إيران، كوريا الجنوبية، السعودية واليابان.

أما عن أفريقيا، فسيشارك 5 منتخبات في كأس العالم 2022، وهي: السنغال، غانا، تونس، المغرب والكاميرون.

كما حجز منتخب كندا المقعد الأول في مونديال 2022 من بين منتخبات أمريكا الشمالية.

ومن المقرر أن تبدأ عملية سحب القرعة في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي لقطر، الخامسة مساء بتوقيت غرينتش.

وتستضيف قطر لأول مرة في تاريخها وتاريخ الشرق الأوسط نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولأول مرة ستقام البطولة في فصل الشتاء، خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.

وستقام المباراة الافتتاحية لمونديال قطر يوم 21 نوفمبر 2022، على استاد البيت، وستنطلق في تمام الساعة الواحة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر 2022، على استاد لوسيل.

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