إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي قرب طرفاية

هبة بريس- أشعبان لحبيب

علمت هبة بريس من مصادرها أمني، أنه في تمام الساعة السادسة صباحاً ليومه الاربعاء، وبعد جولة روتينية قامت بها عناصر القوات المساعدة المكلفة بحراسة شواطىء طرفاية، من التهريب الدولي للمخدرات والهجرة السرية، على ضفاف الشواطئ بالطريق الساحلية، حيث لاحظوا وجود تحركات مريبة، مما راودتهم شكوك حول إحتمال القيام بمحاولة للهجرة السرية إلى الضفة الأخرى.

وبعد التأكد من وجود محاولة للهجرة السرية، قاموا بإشعار مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية الذين انتقلوا إلى الشاطئ المذكور، حيث تمكنوا من إحباط محاولة للهجرة الغير شرعية لـ 37 مواطنا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، حسب ما علم لدى مصدر أمني كما تم حجز قارب مطاطي ومعدات أخرى خاصة بالابحار وكذا بنزين.

المصدر ذاته أسر ل هبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية، وكذا القوات المساعدة قاموا بمباغثة المهاجرين السريين، بعد إكتشاف أمرهم من طرف القوات المساعدة التي تمضي الليل وهي في حالة تأهب لأجل حراسة الشواطئ.

ووفقا للمصدر ذاته، فقد تم إقتياد هؤلاء المرشحين للهجرة الغير الشرعية، إلى مركز الدرك الملكي بمدينة طرفاية تحت حراسة مشددة، وهم سالمين وفي صحة جيدة لأجل فتح تحقيق، وتحرير محاضر في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وسيتم إيداع الموقوفين بأحد مراكز الايواء بمدينة طرفاية بعد تدخل السلطات المحلية لمدينة طرفاية.

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