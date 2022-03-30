سفارة أمريكا بالرباط: “مبروك لأسود الأطلس و وزير الخارجية الأمريكي كان يشجعكم”

2022-03-30 / 3:55 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت الصفحة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب تدوينة باركت من خلالها لكل مكونات الشعب المغربي تأهل المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

و نشرت صفحة سفارة واشنطن بالرباط تدوينة جاءت فيها العبارة التالية: “مبروك لأسود الأطلس على التأهل لكأس العالم، حتى الوزير بلينكن كان يشجعكم اليوم” ، و أرفقتتها برابط للتحقق.

و كان أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، قد تفاعل قبل المباراة مع أسود الأطلس بعدما عبر في ندوة صحفية عقدها رفقة نظيره المغربي ناصر بوريطة عن متمنياته بالحظ الوفير و التوفيق للمنتخب المغربي.

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