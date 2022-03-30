عصابة ” الأبناك” تقتحم وكالة بتارودانت دون الظفر بالغنيمة

2022-03-30 / 2:28 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

باشرت أجهزة الأمن بكل تلاوينها، تحقيقاتها صباح اليوم الاربعاء 30 مارس الجاري، بعد محاولة عصابة إجرامية السطو على أموال وكالة بنكية بمدينة تارودانت.

عصابة الأبناك وبطريقة تشبه أفلام هوليود ، إقتحموا البنك وهم يضعون الأقنعة، غير أن صفارات الانذار حالت دون إتمام عملية السطو، ليلوذوا بالفرار الى وجهة غير معلومة.

وباشرت السلطة العلمية عمليات مسح لمسرح الجريمة، فيما كثفت المصالح الأمنية أبحاثها على أمل التعرف على هوية أفراد العصابة.

ومن المعلوم أن عملية محاولة السطو على بنك هي الاولى من نوعها في الأقاليم الجنوبية، بعد أن كانت هذه الظاهرة قد شهدتها مدن الشمال في وقت سابق.

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