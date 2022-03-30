زخات مطرية قوية وتساقطات ثلجية يومي الأحد والاثنين بعدد من أقاليم المملكة
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فاس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-03-30 / 1:22 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الثلاثاء إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأربعاء، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– فاس : 34 ملمتر – طنجة : 31 ملمتر – تاوريرت : 24 ملمتر

– سطات والجديدة : 23 ملمتر – إفران والرباط المدينة: 19 ملمتر

– آسفي و الصويرة-المطار : 18 ملمتر

– مكناس : 17 ملمتر – العرائش والصويرة-الميناء : 16 ملمتر

– الرباط -سلا : 15 ملمتر – المحمدية والنواصر : 14 ملمتر – القنيطرة والدار البيضاء : 13 ملمتر

– تطوان : 12 ملمتر

– بنسليمان وشفشاون : 11 ملمتر – تازة : 9 ملمترات

– تيط مليل : 8 ملمترات

– الحسيمة وخريبكة : 7 ملمترات

– سيدي سليمان : 6 ملمترات – الناظور : 5 ملمترات – مراكش وأكادير-انزكان وأكادير-المسيرة وبنجرير : 4 ملمترات – وجدة وسيدي افني : ملمتران

– ميدلت وتزنينت : ملمتر واحد – طانطان و تارودانت وكلميم : أقل من ملمتر

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