بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب مواجهتها في مونديال قطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حقق أسود الأطلس تأهلهم السادس لكأس العالم التي ستقام نهاية السنة بدولة قطر، و ذلك بعد فوزهم العريض على منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف لواحد في مباراة احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تأهل الأسود للعرس المونديالي سيمكن المنتخب من تحسين ترتيبه العالمي بالرغم من أن الفيفا سبق و وضعت قائمة المستويات بالنسبة للمنتخبات التي ضمنت التأهل قصد سحب قرعة الأدوار النهائية لكأس العالم قطر 2022.

و سيترقب عشاق الكرة في العالم، سحب قرعة نهائيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل في مركز الدوحة للمعارض بقطر، وبمشاركة 29 منتخبا ضمنت تأهلها للنهائيات قبل إجراء القرعة فيما سيتم التعرف على المنتخبات الثلاثة الأخيرة في شهر يونيو المقبل.

و سيتم اعتماد تصنيف شهر مارس الذي يصدر يوم 31 من هذا الشهر بعد نهاية الفترة الدولية الحالية كأساس لتوزيع المنتخبات على 4 مستويات، غير أن المستويات الأربعة شبه محسومة تقريبا.

و سيكون المنتخب المغربي في المستوى الثالث بشكل مؤكد، والمنتخب السعودي في المستوى الرابع، فيما تبقى معرفة مستوى المنتخب التونسي بين المستويين الثالث والرابع، بحسب تصنيف المنتخبات في شهر مارس، حيث يتقدم المنتخب الكندي حاليا على تونس لكن التصنيف القادم قد يقلب المعطيات.

و سيتواجد المغرب في المستوى الثالث رفقة كل من السنغال و إيران و اليابان و صربيا و بولونيا و كوريا الجنوبية و أحد المنتخبين التونسي أو الكندي، و هو ما يعني أن أسود الأطلس سيتفادون مواجهة هاته المنتخبات في دور المجموعات.

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