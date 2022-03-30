بعد ضمان التأهل.. هاته هي المنتخبات التي سيتفادى المغرب مواجهتها في مونديال قطر

2022-03-30 / 12:58 مساءً
0
هبة بريس ـ الدار البيضاء

حقق أسود الأطلس تأهلهم السادس لكأس العالم التي ستقام نهاية السنة بدولة قطر، و ذلك بعد فوزهم العريض على منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف لواحد في مباراة احتضنها مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

تأهل الأسود للعرس المونديالي سيمكن المنتخب من تحسين ترتيبه العالمي بالرغم من أن الفيفا سبق و وضعت قائمة المستويات بالنسبة للمنتخبات التي ضمنت التأهل قصد سحب قرعة الأدوار النهائية لكأس العالم قطر 2022.

و سيترقب عشاق الكرة في العالم، سحب قرعة نهائيات كأس العالم يوم الجمعة المقبل في مركز الدوحة للمعارض بقطر، وبمشاركة 29 منتخبا ضمنت تأهلها للنهائيات قبل إجراء القرعة فيما سيتم التعرف على المنتخبات الثلاثة الأخيرة في شهر يونيو المقبل.

و سيتم اعتماد تصنيف شهر مارس الذي يصدر يوم 31 من هذا الشهر بعد نهاية الفترة الدولية الحالية كأساس لتوزيع المنتخبات على 4 مستويات، غير أن المستويات الأربعة شبه محسومة تقريبا.

و سيكون المنتخب المغربي في المستوى الثالث بشكل مؤكد، والمنتخب السعودي في المستوى الرابع، فيما تبقى معرفة مستوى المنتخب التونسي بين المستويين الثالث والرابع، بحسب تصنيف المنتخبات في شهر مارس، حيث يتقدم المنتخب الكندي حاليا على تونس لكن التصنيف القادم قد يقلب المعطيات.

و سيتواجد المغرب في المستوى الثالث رفقة كل من السنغال و إيران و اليابان و صربيا و بولونيا و كوريا الجنوبية و أحد المنتخبين التونسي أو الكندي، و هو ما يعني أن أسود الأطلس سيتفادون مواجهة هاته المنتخبات في دور المجموعات.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية بعد نفاذ الدفعة الأولى

للراغبين في حضور مونديال قطر.. الفيفا تطرح تذاكر إضافية…

2022-03-30 / 3:08 مساءً
Photo of بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

2022-03-30 / 11:57 صباحًا
Photo of بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل بلدنا أحسن تمثيل”

بنسعيد: “شكرا للاعبين والجامعة والطاقم لعدم تقصيرهم في تمثيل…

2022-03-30 / 10:38 صباحًا
Photo of تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من الفيفا

تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من…

2022-03-30 / 9:51 صباحًا
Photo of أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

أخنوش ل”أسود الأطلس”: “فوزكم المستحق يشرف بلادنا”

2022-03-30 / 9:40 صباحًا
Photo of بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

بلماضي: “أشعر بالحزن.. وحكام المباريات يدوسون على الجزائر”

2022-03-30 / 9:25 صباحًا
Photo of فرحة بشوارع العيون بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي

فرحة بشوارع العيون بعد تأهل المنتخب الوطني المغربي

2022-03-29 / 11:20 مساءً
Photo of هدف قاتل للكاميرون يحرم الجزائر من التأهل لمونديال قطر

هدف قاتل للكاميرون يحرم الجزائر من التأهل لمونديال قطر

2022-03-29 / 10:29 مساءً
Photo of رسميا.. أسود الأطلس إلى مونديال “قطر 2022” بفوز كاسح أمام الكونغو الديمقراطية

رسميا.. أسود الأطلس إلى مونديال “قطر 2022” بفوز كاسح…

2022-03-29 / 9:45 مساءً
Photo of طائرة واحدة لجماهير الكونغو الديمقراطية و السفارة تحشد الطلبة المقيمين بالمغرب

طائرة واحدة لجماهير الكونغو الديمقراطية و السفارة تحشد الطلبة…

2022-03-29 / 4:24 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق