بونو ل”المغاربة”: “شكرا على رسائلكم.. ومبروك التأهل للمونديال”

هبة بريس

طمأن الحارس المغربي ياسين بونو، المغاربة على وضعه الصحي، بعدما غادر مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية أمس الثلاثاء إثر تعرضه لإصابة قوية على مستوى الحاجب.

ونشر بونو على حسابه بموقع انستغرام صورة من داخل أحد المصحات الخاصة بالبيضاء رفقة والديه، معلقا عليها بالقول “شكرا على رسائلكم، ومبروك التأهل لجميع المغاربة.. المغرب حاضر في المونديال”.

هذا ويشار الى أن عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب الوطني، أكد على أن الحالة الصحية لبونو جيدة بعد خضوعه لمجموعة من الفحوصات الطبية.

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