تأهل الأسود للمونديال يضمن للجامعة منحة 13 مليار من الفيفا

2022-03-30 / 9:51 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

ليلة تاريخية بامتياز، تلك التي عاشتها الدار البيضاء و معها كل مناطق المملكة المغربية بعد الفوز العريض لأسود الأطلس على منتخب الكونغو الديمقراطية بأربعة أهداف لواحد.

هذا الفوز مكن المنتخب الوطني المغربي من ضمان بطاقة العبور لمونديال قطر 2022، ليكون ممثلا للقارة السمراء في العرس العالمي رفقة كبار إفريقيا الخمسة و هم السنغال و الكاميرون و غانا و تونس.

تأهل رفاق ياسين بونو لكأس العالم قطر 2022، الذي يعتبر السادس في تاريخ الكرة المغربية، ضمن حصول الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على منحة مادية مغرية من الاتحاد الدولي للعبة.

و سيتم ضخ مبلغ 13 مليار سنتيم في حساب جامعة الكرة من طرف الفيفا، و هو المبلغ الذي تتحصل عليه كل المنتخبات المؤهلة للعرس المونديالي كمنحة للاستعداد لهذا الحدث الكبير الذي سيجرى لأول مرة في التاريخ بدولة عربية.

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