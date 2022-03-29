طائرة واحدة لجماهير الكونغو الديمقراطية و السفارة تحشد الطلبة المقيمين بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تجرى مساء اليوم الثلاثاء بداية من السابعة و النصف مساءا المباراة الحاسمة و المصيرية التي ستجمع بين أسود الأطلس و منتخب الكونغو الديمقراطية للبحث عن بطاقة العبور لمونديال قطر 2022.

و سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء ممتلئا عن آخره بالجماهير المغربية، فيما خصصت اللجنة التنظيمية مكانا لمشجعي منتخب الكونغو الديمقراطية و ذلك بالجهة المغطاة.

و وفرت سلطات الكونغو الديمقراطية طائرة واحدة فقط للمشجعين الوافدين على المغرب، حيث حطت الطائرة في حدود منتصف النهار بمطار محمد الخامس و كانت تقل حوالي مائتين من أنصار الفهود الكونغولية.

مقابل ذلك، حشدت سفارة الكونغو الديمقراطية الطلبة المقيمين بالمغرب عبر منحهم التذاكر المخصصة للمنتخب الضيف لتشجيع رفاق مالانغو، حيث يتوقع حضور حوالي ألف مشجع كونغولي الأغلبية الساحقة منهم تقيم بالمدن المغربية.

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