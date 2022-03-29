أمطار الخير تستقبل رفاق حكيمي بالبيضاء و أرضية “دونور” جاهزة للمباراة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ساعات معدودة تفصلنا عن موعد المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطني المغربي و منتخب الكونغو الديمقراطية، حيث سيكون مركب محمد الخامس بالدار البيضاء مسرحا لهاته المواجهة الفاصلة و الحاسمة للتأهل لكأس العالم قطر 2022.

و في صبيحة المباراة، تهاطلت أمطار غزيرة على العاصمة الاقتصادية حيث سبق لمديرية الأرصاد الجوية أن أكدت أن الدار البيضاء ستشهد زخات مطرية مهمة طيلة ساعات اليوم.

أمطار الخير المتوقعة، دفعت إدارة مركب محمد الخامس لتجهيز أرضية الملعب بالشكل الصحيح من خلال حزمة من الإجراءات و ذلك لتفادي تضرر العشب حيث أكد أحد مسؤولي الملعب أن كل الاحتياطات تم اتخاذها لتكون أرضية “دونور” في أبهى حللها يوم المباراة.

هذا و كانت مجموعة من الجماهير المغربية قد سبق و عبرت عن مخاوفها من تضرر عشب مركب محمد الخامس بالأمطار و هو الأمر الذي قد يؤثر على رفاق حكيمي مستشهدة بما وقع للرجاء الرياضي في إحدى مقابلاته القارية بذات الملعب حيث تحولت الأرضية لأشبه ما يكون ببركة مائية كانت سببا من أسباب إقصاء النسور في المسابقة الإفريقية.

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