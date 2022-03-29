تعبئة أزيد من 4000 عنصر أمن لتأمين مباراة المغرب والكونغو

2022-03-29 / 12:59 مساءً
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هبة بريس

كشف والي أمن الدار البيضاء ، عبد الله الوردي ، أنه ستتم تعبئة أزيد من 4000 عنصر أمن لتأمين المباراة الهامة ،التي ستجمع مساء اليوم الثلاثاء في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ،المنتخب الوطني المغربي بنظيره للكونغو الديموقراطية برسم إياب الدور الحاسم من التصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وقال الوردي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء انه بخصوص الترتيبات الأمنية المتعلقة بهذه المباراة سيتم تعبئة 4000 الى 4500 موظف أمن إضافة الى الوسائل المادية الجديدة التي سيتم توظيفها في اطار هذا العمل النظامي من سيارات ووسائل تقنية حتى تمر هذه المباراة في أحسن الظروف.

و أشار الى انه استعدادا لهذه المباراة هيأت ولاية أمن الدار البيضاء ترتيبات محكمة و ذلك بدء بالاحتياطات و قوات الدعم التي زودتها بها المديرية العامة للامن الوطني من وسائل مادية وبشرية و لوجستيكية ، مبرزا أن تم تهييئ جميع الترتيبات التي سيشرع العمل بها انطلاقا من منتصف نهار اليوم الثلاثاء الى غاية تفكك الجماهير.

وأوضح أن الترتيبات الأمنية تهم على الخصوص استقبال الجماهير الوافدة على المركب الرياضي محمد الخامس، ثم الولوج الى المدرجات ، وكذلك اثناء المباراة من خلال تتبع الحالة الميدانية داخل المدرجات لمنع أي مشاكل قد تحصل.

وعند نهاية المباراة، يضيف السيد الوردي ، ستكون هناك ترتيبات امنية محكمة من اجل مرافقة الجماهير و تتبعهم الى غاية تفككهم.

وابرز ان المديرية العامة للأمن الوطني منحت ولاية امن الدار البيضاء العدد الكافي من القوات الأمنية التي تشكل استثناء بالنسبة لهذه المباراة، مضيفا انه تم تجنيد جميع الفعاليات الأمنية المتواجدة على صعيد ولاية الدار البيضاء التي ستشارك في هذا العمل النظامي الكبير .

و يضرب المنتخب المغربي ونظيره للكونغو الديموقراطية ، موعدا مساء الثلاثاء ،في مباراة إياب الدور الحاسم التي سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، انطلاقا من السابعة والنصف ،علما أن مواجهة الذهاب في كينشاسا آلت الى التعادل الإيجابي ( 1-1 ) .

و سيقود هذه المباراة الحكم البوروندي ندابيها ونيمانا باسيفيك بمساعدة غاي نكولو إلفيس (الكاميرون) وتياما سيدو ( بوركينافاصو).

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