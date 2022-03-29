مرفوقا بسفير الإمارات.. آيت الطالب يطلق خدمات مركزين صحيين بعين عودة

هبة بريس

في إطار إعادة هيكلة المنظومة الصحية الوطنية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإطلاق إصلاح وتأهيل عميقين للقطاع الصحي، بما يستجيب لمواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية، ولتعزيز العرض الصحي بالجماعة الحضرية عين عودة التابعة لعمالة الصخيرات تمارة، أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة عامل عمالة الصخيرات تمارة، و سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، انطلاقة خدمات مركزين صحيين بعين عودة، يوم أمس الإثنين .

ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري من المستوى الثاني (النسيم)، والمركز الصحي الحضري المستوى الأول (الصفاء).

وقد تم تشييد هذين المركزين الصحيين الحضريين في إطار شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وشركة الرباط للتهيئة، ومانح إماراتي. وتم تجهيزهما بمعدات بيوطبية ولوجيستيكية حديثة وعالية الجودة، كما رصدت الوزارة موارد بشرية كفأة ومؤهلة لضمان سير الخدمات الصحية والعلاجية بهذين المركزين.

وينتظر أن يقدم هذان المركزان الصحيان خدمات صحية متنوعة لفائدة ساكنة تقدر بــ 75.000 نسمة. ومن بين هذه الخدمات: الفحوصات الطبية، تتبع الأمراض المزمنة (كالسكري، الضغط الدموي)، العلاجات التمريضية، الصحة المدرسية وصحة الشباب، الإعلام والتواصل الصحي، تتبع ومراقبة الأوبئة والأمراض المعدية، التلقيح، التخطيط العائلي، تشخيص سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم عند النساء، تتبع الحمل والولادة، الحماية وعلاج نقص التغذية، والتكفل المتكامل والمندمج لأمراض الأطفال.

وجدير بالذكر أن المركز الصحي الحضري من المستوى الثاني(النسيم)، يتميز بكونه يقدم كل الخدمات التي سبق ذكرها بالإضافة إلى خدمة فحوصات وعلاجات طب الأسنان.

و من شأن هذين المركزين الصحيين أن يحسنا العرض الصحي على مستوى جماعة الصخيرات تمارة، كما أنه من شأنهما تحسين ولوجية المواطنات والمواطنين للعلاجات والخدمات الصحية إلى جانب تحسين ظروف اشتغال مهنيي الصحة العاملين بهما.

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