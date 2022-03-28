تفاصيل حجز مخدرات بكلميم.. إيقاف 3 أشخاص وحجز بندقية صيد

هبة بريس-أشعبان لحبيب

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، بلاغا تتوفر هبة بريس على نسخة منه، حول تفاصيل عملية حجز كمية من مخدر الشيرا بمدينة كلميم.

وذكر بلاغ المديرية، أه عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة كلميم تمكنت بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الاثنين 28 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات وحيازة سلاح للصيد بدون ترخيص.

وقد تم توقيف المشتبه فيهم في عمليات أمنية متفرقة، حيث تم توقيف اثنين من المشتبه فيهم على متن سيارة رباعية الدفع بمدخل مدينة كلميم، بينما تم توقيف المشتبه فيه الثالث بالمنطقة القروية “أباينو” التي تبعد بحوالي 15 كيلومترا عن المدينة.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بداخل منزل المشتبه فيه الثالث عن حجز بندقية للصيد غير مرخصة و14 خرطوشة نارية، علاوة على سيارتين إحداهما رباعية الدفع و88 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها حوالي طنين و313 كيلوغرام.

وحسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات الأمنية المكثفة والمتواصلة، التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

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