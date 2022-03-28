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محكمة البيضاء توجه تهمة جديدة للبرلماني المتهم باختلاس الملايير

2022-03-28 / 1:40 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يبدو أن فصول قصة البرلماني الذي اشتهر إعلاميا بلقب “مول 63 مليار” لم تنته بصدور حكم المحكمة الذي أدان “ب.ص” بخمس سنوات و غرامة مالية، حيث تم اليوم توجيه تهمة جديدة له.

و قرر قاضي التحقيق بناءا على معطيات جديدة في الملف توجيه تهمة إضافية للبرلماني المتهم، حيث سيتابع في ملف جديد يتعلق بالنصب على إحدى الشركات الكبرى في مبلغ مالي يفوق العشرين مليار سنتيم.

و يتعلق الأمر بشركة لتوزيع المحروقات في المغرب كانت تتعامل مع شركتين اثنتين في ملكية البرلماني السالف الذكر و لم يتم تسديد مبالغ مالية وصلت حدود العشرين مليار سنتيم و هو ما دفع الشركة لرفع عدد من الشكايات في الموضوع.

هذا و يجري الحديث بين صفوف عدد من متابعي ملف البرلماني المحكوم بخمس سنوات على أن شركات أخرى تعرضت لمشاكل في سداد الديون من طرف شركات تابعة لذات البرلماني قد تنحو نفس المسار مما ينذر بمزيد من التطورات.

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