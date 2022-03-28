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كان في طريقه لمدينة سلا.. أمن تطوان يوقف مروج مخدرات

2022-03-28 / 9:46 صباحًا
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، من توقيف شخص يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من الأقراص الطبية المخدرة.

وجرى توقيف المشتبه فيه بالمحطة الطرقية بمدينة تطوان، وذلك أثناء استعداده للسفر على متن حافلة لنقل المسافرين متوجهة إلى مدينة سلا، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة بحوزته من حجز 1506 قرص طبي مخدر من عدة أنواع، فضلا عن 200 غرام من مخدر الحشيش وهاتف نقال.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان تحت إشراف العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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