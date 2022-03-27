الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين أكبر إغلاق تام لإحدى مدنها منذ بدء تفشي كوفيد 19 قبل أكثر من عامين.

وسيتم إغلاق مدينة شنغهاي على مرحلتين على مدار تسعة أيام، بينما تجري السلطات مسحات لكوفيد 19.

وتواجه شنغهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

وقاومت السلطات حتى الآن إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تجنبا لزعزعة استقرار الاقتصاد.

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