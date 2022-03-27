الصورة من الارشيف

الصين تعلن إغلاق شنغهاي بعد تفشي كورونا

2022-03-27 / 9:50 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت الصين أكبر إغلاق تام لإحدى مدنها منذ بدء تفشي كوفيد 19 قبل أكثر من عامين.

وسيتم إغلاق مدينة شنغهاي على مرحلتين على مدار تسعة أيام، بينما تجري السلطات مسحات لكوفيد 19.

وتواجه شنغهاي، المركز المالي الهام للصين، موجة جديدة من الإصابات منذ ما يقرب من شهر، على الرغم من أن أعداد الحالات ليست عالية وفقا لبعض المعايير الدولية.

وقاومت السلطات حتى الآن إغلاق المدينة التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة تجنبا لزعزعة استقرار الاقتصاد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا”

بعد تصريحات بايدن ..ماكرون يحذر من “تصعيد الكلام والأفعال…

2022-03-27 / 9:06 مساءً
Photo of جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ما بين 28 و30 مارس في تركيا

جولة جديدة من المفاوضات بين موسكو وكييف ما بين…

2022-03-27 / 7:52 مساءً
Photo of مكسيكو.. إبراز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المرأة المغربية في التنمية

مكسيكو.. إبراز الأدوار الهامة التي تضطلع بها المرأة المغربية…

2022-03-27 / 7:28 مساءً
Photo of 62 جريمة قتل في يوم واحد تدفع السلفادور لاعلان حالة الطوارئ

62 جريمة قتل في يوم واحد تدفع السلفادور لاعلان…

2022-03-27 / 6:29 مساءً
Photo of إسرائيل تنهي “إهمال النقب” بـ5 تجمعات سكنية

إسرائيل تنهي “إهمال النقب” بـ5 تجمعات سكنية

2022-03-27 / 5:27 مساءً
Photo of الأردن يرفع “معظم” قيود كورونا

الأردن يرفع “معظم” قيود كورونا

2022-03-27 / 4:21 مساءً
Photo of مقتل 6 أشخاص في انهيار صخري مروع بسلطنة عمان

مقتل 6 أشخاص في انهيار صخري مروع بسلطنة عمان

2022-03-27 / 1:43 مساءً
Photo of بعد وصف بايدن لبوتين بـ”الجزار”.. ماكرون يحذر من تصعيد

بعد وصف بايدن لبوتين بـ”الجزار”.. ماكرون يحذر من تصعيد

2022-03-27 / 12:51 مساءً
Photo of بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

بريطانيا تفرض قيودا على التعاون العلمي مع روسيا

2022-03-27 / 12:16 مساءً
Photo of التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى “الانتقام”

التحالف يضرب صنعاء.. والأمم المتحدة تتحدث عن قتلى “الانتقام”

2022-03-27 / 12:10 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق