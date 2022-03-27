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سلا.. حوالي 1300 مستفيد من خدمات قافلة طبية بجماعة عامر

2022-03-27 / 8:21 مساءً
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و م ع

استفاد حوالي 1300 من ساكنة جماعة عامر القروية (عمالة سلا)،السبت، من قافلة طبية متعددة الاختصاصات ،نظمتها جمعية قوافل بلا حدود .

وتهدف هذه القافلة الطبية، المنظمة بتعاون مع جمعية الأوراش الاجتماعية المغربية، فرع الرباط-شالة، وبتنسيق مع حركة أوفياء العرش للدفاع عن حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ، إلى تمكين المستفيدين من استشارات طبية وفحوصات لتشخيص الأمراض وتوزيع الأدوية بالمجان ، فضلا عن القيام بأنشطة توجيهية وتحسيسية لفائدة الأطفال حول الممارسات الصحية الجيدة.

وعرفت هذه القافلة مشاركة ثلة من الأطباء الذين قاموا بتقديم خدمات طبية في تخصصات مختلفة منها القلب والشرايين والجهاز الهضمي والتنفسي وطب الأطفال والنساء والتوليد وصحة الفم والأسنان والترويض الطبي والصحة النفسية، والطب العام والطب الباطني، بالاضافة الى خدمات في مجال التكفل الاجتماعي .

وضمت قافلة “الجوار الطبية الاجتماعية”، وحدات طبية متنقلة ومختبرا طبيا متنقلا لإجراء التحاليل المخبرية بعين المكان.

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