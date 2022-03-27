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كاتب اسباني : البوليساريو حركة شمولية لا تؤمن بالتعددية وترتكب خروقات جسيمة لحقوق الانسان

2022-03-27 / 8:07 مساءً
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هبة بريس - الرباط

قال الكاتب الاسباني خوسي ماريا ليزونديا، إن جبهة البوليساريو باعتبارها حركة شمولية لا تؤمن بالتعددية وترتكب خروقات جسيمة لحقوق الانسان في مخيمات تندوف .

واضاف خوسي وهو كاتب مختص في قضية الصحراء المغربية ومؤلف كتاب الصحراء: افول الشمولية – في تصريح لقناة “ميدي 1 تيفي ” ان البوليساريو ترتكب خروقات حقوقية بدليل اعداد الفارين من مخيمات تندوف صوب المغرب.

واضاف ليزونديا في التصريح ذاته الذي يكتب بصفة منتظمة مقالات للرأي بصحيفة /ايل ديا/ بجزر الكناري، ان مقترح الحكم الذاتي في الصحراء يعد الحل الوحيد لمشكلة الصحراء.

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