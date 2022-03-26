صورة للكمية المحجوزة وعناصر الشرطة الاسبانية

حجز 566 كلغ من الشيرا بميناء الجزيرة الخضراء وتوقيف سائقين من جنسية مغربية

2022-03-26 / 7:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلن الحرس المدني الإسباني، الجمعة ، بمدينة الجزيرة الخضراء، حجز كمية من مخدرة الحشيش يصل وزنها إلى 556 كيلوغراما على متن 3 شاحنات للنقل الدولي قادمة من طنجة المتوسط .

وحسب وسائل اعلام اسبانية، فإن عناصر الشرطة قامت بتفتيش روتيني للشاحنات التي وصلت إلى ميناء الجزيرة الخضراء قادمة من ميناء طنجة المتوسط، أدت إلى اكتشاف الكنية المشار اليها من الحشيش مخبأة في اماكن متفرقة من الشاحنات.

وفور اكتشاف تلك المخدرات، قامت المصالح الأمنية بتوقيف سائقي الشاحنات، حيث تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل تقديمهم إلى العدالة الإسبانية .

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