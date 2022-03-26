المناظرة الجهوية لتسريع منظومة التعليم العالي

طنجة تستضيف مناظرة جهوية حول تسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

2022-03-26 / 6:38 مساءً
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هبة بريس - الرباط

احتضنت كلية الطب والصيدلة بطنجة، صباح اليوم السبت 26مارس 2022، أشغال المناظرة الجهوية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي، ورئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عمر مورو، و عامل إقليم فحص-أنجرة عبد الخالق مرزوقي.

وفي كلمته بالمناسبة أشاد عبد اللطيف ميراوي ان الطريقة التي اعتمدتها الوزارة لاعداد مخططها للسنوات القادمة في أفق 2030. كما أكدعلى الدور المحوري والطلائعي للجامعة المتموقعة في صلب مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي قدم بين يدي الملك محمد السادس .

بدوره اعرب عمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن استعداد المجلس الذي يمثله لمصاحبة الوزارة وجامعة عبد المالك السعدي في مشروعها الهادف إلى هيكلة التكوينات والبحث العلمي التطبيقي بطريقة تستجيب للطلب المحلي والجهوي، وتساير التوجهات العالمية في هذا الصدد.

وقد تمحورت مواضيع المناظرة حول :” الإدماج الترابي والتنمية الجهوية المندمجة “، و “الإدماج الاقتصادي والقدرة التنافسية “، و “الإدماج الاجتماعي والتنمية المستدامة “، و “التميز الأكاديمي والعلمي”.

‎المناظرة كانت مناسبة، للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات المرتبطة بالتوجهات الاستراتيجية للمخطط الوطني لتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

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