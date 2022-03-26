مندوبية الصيد البحري بالداخلة تحذر أرباب قوارب الصيد التقليدي

2022-03-26 / 4:06 مساءً
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هبة بريس-أشعبان لحبيب

أصدرت مندوبية الصيد البحري بمدينة الداخلة، بلاغا تحذيريا تتوفر هبة بريس على نسخة منه، تحدر من خلاله ربابنة قوارب الصيد التقليدي، من وجود تقلبات بحرية قوية خلال يومي الإثنين 2022/03/28 والثلاثاء 2022/03/29 القادمين.

البلاغ التحديري جاء على إثر التتبع التحليلي لنشرة توقعات الأحوال الجوية، إذ من المرتقب أن تكون سرعة الرياح ضعيفة مع علو الموج قد يتجاوز 4 أمتار، مما سيؤدي إلى قوة التيارات البحرية وسترتب عنه ظهور ظاهرة ما يسطلح عليه في أوساط البحارة بالتهراس.

ومن أجل الحفاظ على سلامة عموم البحارة ومهني الصيد البحري، فقد حذرت مندوبية الصيد البحري ربابنة الصيد التقليدي، بضرورة توخي الحيطة والحذر عند الولوج أو الخروج من البحر،كما يجب عليهم الإبحار في الإتجاه العمودي لتدفق الأمواج، و ذلك قصد تفادي الإصطدام بالامواج التي تتسبب في إنقلاب القوارب الخشبية.

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