طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة

2022-03-26 / 1:40 مساءً
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:

– طنجة: 5 ملم

– المحمدية، الجديدة، مكناس: 4 ملم

– ميدلت: 3 ملم

– الرباط-سلا، الرباط المدينة، بنسليمان، تيط مليل: 2 ملم

– الناظور، الدار البيضاء، فاس، تيزنيت: 1 ملم

– القنيطرة، وجدة، شفشاون، الحسيمة، تطوان، إفران، الصويرة-المطار: أقل من ملمتر

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