طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال ال24 ساعة الأخيرة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الجمعة إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم السبت، حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
– طنجة: 5 ملم
– المحمدية، الجديدة، مكناس: 4 ملم
– ميدلت: 3 ملم
– الرباط-سلا، الرباط المدينة، بنسليمان، تيط مليل: 2 ملم
– الناظور، الدار البيضاء، فاس، تيزنيت: 1 ملم
– القنيطرة، وجدة، شفشاون، الحسيمة، تطوان، إفران، الصويرة-المطار: أقل من ملمتر
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