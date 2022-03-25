هولندا تفتح سجونها للاجئين الأوكرانيين

2022-03-25 / 4:46 مساءً
1
هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الإعمار الهولندي دي غونغ، أن حكومة بلاده ستخصص 75 مليون يورو لجعل المباني الحكومية القديمة والسجون المغلقة مناسبة لاستقبال اللاجئين الأوكرانيين.

وأشار إلى أن السلطات بصدد إيواء 15 ألف لاجئ أوكراني في هذه المباني.

من جهته، حذر مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل في وقت سابق، من أن “عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين قد يصلوا إلى أراضي دول التكتل قد يبلغ 5 ملايين شخص”.

بدوره، أعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن “عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا تجاوز 1.5 مليون”، محذرا من “أزمة لجوء تعد الأشد” في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

هجوم ضخم للحوثيين على منشأة نفطية في جدة السعودية

2022-03-25 / 6:50 مساءً
Photo of إسبانيا توقف تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق لواشنطن

إسبانيا توقف تسليم رئيس المخابرات العسكرية الفنزويلي السابق لواشنطن

2022-03-25 / 6:33 مساءً
Photo of لافروف: الغرب أعلن حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا

لافروف: الغرب أعلن حربا هجينة حقيقية شاملة ضد روسيا

2022-03-25 / 12:31 مساءً
Photo of روسيا تعلن تدمير أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

روسيا تعلن تدمير أكبر مخزن وقود للجيش الأوكراني

2022-03-25 / 10:30 صباحًا
Photo of الرئيس الأوكراني ل”شعبه”: “شكرا على مقاومتكم للعدو.. تستحقون ميداليات”

الرئيس الأوكراني ل”شعبه”: “شكرا على مقاومتكم للعدو.. تستحقون ميداليات”

2022-03-25 / 9:48 صباحًا
Photo of فرنسا.. تحقيق بحق رئيس الإنتربول بتهم ارتكاب “أعمال همجية

فرنسا.. تحقيق بحق رئيس الإنتربول بتهم ارتكاب “أعمال همجية

2022-03-25 / 8:00 صباحًا
Photo of الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا للقارات

الأمم المتحدة تدين “بشدة” إطلاق كوريا الشمالية صاروخا عابرا…

2022-03-24 / 10:31 مساءً
Photo of الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

الكرملين يحسم الجدل حول غياب وزير الدفاع الروسي

2022-03-24 / 9:45 مساءً
Photo of مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

مسلمون أمريكيون يقاضون ضباطا استجوبوهم بشأن معتقداتهم الدينية

2022-03-24 / 9:25 مساءً
Photo of روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى بصيغة “10 مقابل10

2022-03-24 / 8:12 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق