الاحتفال بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج الرباط ضمن التراث العالمي

هبة بريس

أعطيت صباح اليوم الجمعة بقصبة الأوداية بالرباط، انطلاقة احتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على إدراج مدينة الرباط ضمن التراث العالمي الإنساني لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

جرى ذلك خلال حفل ترأسه وزير الشباب والثقافة والتواصل، السيد مهدي بنسعيد، والمديرة العامة لـ(اليونسكو)، السيدة أودري أزولاي، وعرف حضور عدد من الشخصيات من عالم السياسة والثقافة، ولاسيما المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، السيد سالم بن محمد المالك، وعمدة الرباط، السيدة أسماء غلالو.

وتندرج هذه الاحتفالية في إطار تخليد اليونسكو ل50 سنة من التعبئة العالمية لفائدة التراث العالمي الإنساني.

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