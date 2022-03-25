يهم السائقين.. انقطاع الطريق الرابطة بين ميدلت والريش

هبة بريس

أعلنت وزارة التجهيز والماء أن حركة السير ستعرف انقطاعا يوم السبت 26 مارس الجاري من الساعة التاسعة إلى الساعة الثانية عشر صباحا، بالمحور الطرقي الرابط بين ميدلت والريش من الطريق الوطنية رقم 13 على مستوى فج تيزي نتلغمت التابع للجماعة الترابية أمرصيد بإقليم ميدلت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الانقطاع، الذي يستغرق ثلاث ساعات، يروم إنجاز أشغال التتريبات في إطار توسيع وتقوية هذا المقطع الطرقي، مشيرة إلى أنه سيتم استئناف حركة السير الاعتيادية مباشرة بعد انتهاء أشغال التتريبات بهذا المقطع، وداعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

وأكدت الوزارة أنها تبقى رهن إشارة المواطنين 24/24 ساعة لتزويدهم بالمعلومات الكافية حول حالة الطرق، داعية مرة أخرى إلى تتبع نشراتها الإخبارية التي تعلنها بصفة مستمرة عبر بوابتها الإلكترونية: www.equipement.gov.ma والتطبيق “طريقي MaRoute” الذي يمكن تحميله عبرالهواتف الذكية أو الاتصال مباشرة بمركز الديمومة التابع لمديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الرقم الهاتفي: 05.37.71.17.17.

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