تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279 مليون سنتيم

2022-03-24 / 5:23 مساءً
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تفجرت فضيحة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة تيزنيت ، بطلتها موظفة تم إتهامها باختلاس حوالي 279 مليون سنتيم .

وكشفت مصادر ” هبة بريس” أنه بتعليمات من النيابة العامة، تم إعتقال ” الموظفة ” المتهمة يوم أمس الأربعاء ، وتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية ، للاستماع لها في المنسوب اليها.

وجاء توقيف ” الموظفة” وهي في الثلاثينات من عمرها ، بعد عملية إفتحاص قامت بها لجنة جهوية مختصة، ليتم إكتشاف عملية إختلاس تمت على دفعات سنوية حتى حدود سنة 2020.

التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مع الموقوفة ، تسير في إتجاه تورط شخص آخر يشتغل بمدينة أكادير، يرجح أنه متورط في القضية ذاتها .

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