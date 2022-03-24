تيزنيت : إتهام ” موظفة” بوكالة بنكية باختلاس 279 مليون سنتيم
تفجرت فضيحة بإحدى الوكالات البنكية بمدينة تيزنيت ، بطلتها موظفة تم إتهامها باختلاس حوالي 279 مليون سنتيم .
وكشفت مصادر ” هبة بريس” أنه بتعليمات من النيابة العامة، تم إعتقال ” الموظفة ” المتهمة يوم أمس الأربعاء ، وتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية ، للاستماع لها في المنسوب اليها.
وجاء توقيف ” الموظفة” وهي في الثلاثينات من عمرها ، بعد عملية إفتحاص قامت بها لجنة جهوية مختصة، ليتم إكتشاف عملية إختلاس تمت على دفعات سنوية حتى حدود سنة 2020.
التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مع الموقوفة ، تسير في إتجاه تورط شخص آخر يشتغل بمدينة أكادير، يرجح أنه متورط في القضية ذاتها .
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