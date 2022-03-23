منظمة العمل الدولية تقرر تعليق تعاونها مع روسيا

هبة بريس - وكالات

قررت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة تعليق تعاونها مع روسيا على خلفية العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

ويقضي القرار الذي تبنته المنظمة الدولية اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة “فرانس برس”، بـ”تعليق الدعم والتعاون الفني مع روسيا مؤقتا باستثناء المساعدة المقدمة للأغراض الإنسانية، حتى حين التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار أو تطبيق حل سلمي”.

وينص قرار المنظمة على أن “العدوان الروسي المتواصل بدعم من حكومة بيلاروس على أوكرانيا يتناقض بشكل صارخ مع الأهداف والأغراض للمنظمة ومبادئ العضوية فيها”.

وحثت المنظمة في قرارها روسيا على “وقف عدوانها فورا ودون شروط وسحب قواتها من أوكرانيا ووقف المعاناة التي تلحقها بالشعب الأوكراني، بالإضافة إلى الامتناع مستقبلا عن أي تهديدات غير قانونية باستخدام القوة ضد أي دولة عضو في المنظمة”.

وأشارت “فرانس برس” إلى أن مشروع القرار هذا قدم إلى المنظمة من قبل كندا التي قالت إن 42 دولة صوتت على تبنيه مقابل دولتين رافضتين وثماني دول امتنعت عن التصويت.

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