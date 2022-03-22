صورة تعبيرية

أمن مارتيل يوقف “قاتل” زوجته بالسلاح الأبيض

2022-03-22 / 3:40 مساءً
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هبة بريس - مارتيل

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة مرتيل، صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 34 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي للموت في حق زوجته.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى دخول المشتبه به في خلاف مع زوجته البالغة من العمر 23 سنة، أثناء تواجدهما بمنزلهما بحي “أحريق” بمرتيل، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث على تحديدها، قبل أن يتطور الأمر إلى تعريض الهالكة لاعتداء جسدي قاتل باستعمال السلاح الأبيض.

وقد تم إيداع جثة الهالكة رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمارتيل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الخلفيات والدوافع الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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