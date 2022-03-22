تحت القصف..خروج 10 مغاربة من خيرسون المحاصرة من الجيش الروسي

2022-03-22 / 1:58 مساءً
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هبة بريس

تمكن عشرة أفراد مغاربة من الخروج سالمين مساء الإثنين21 مارس2022، ناجين من مدينة خيرسون المحاصرة من طرف القوات الروسية في حربها على أوكرانيا، وصلوا صباح اليوم الثلاثاء 22 مارس2022 الأراضي البولندية بسلام.

هبة بريس كانت في تواصل دائم ومستمر طيلة عملية خروج المغاربة معية السفارة المغربية في كييف التي تتبعت عملية الخروج بتنسيق دقيق، إلى جانب المتطوعة الحقوقية في فرنسا هند دقون، حيث توصلنا بتسجيل صوتي مرفق بصور لطريق عبور الناجين من خيرسون صوب أوديسا ومنها إلى الحدود البولندية، وهم عمر وزوجه وطفلاه الإثنين وإسماعيل وزوجه وطفلاه الإثنين، وعبد الرحيم وزوجه إضافة للتونسيين جابر وزوجه.

الناجون تحدثوا لهبة بريس، أن طريق النجاة تخللها قصف للقوات على ساحة الحرب الأمر الذي جعل مهمة الخروج ماراطونية مع العدد الكبير من الطرق المليئة بحواجز مطاطية وأسلاك شوكية والمتارس الحديدية.

يقول عمر أحد المغاربة الناجين لهبة بريس”خرجنا من خيرسون المحاصرة من طرف القوات الروسية أزيد من خمسة عشر يوما، واجهنا صعوبات وحواجز عسكرية عديدة، قيل لنا في الطريق أننا نغامر بحياتنا فالمسير محفوف بالمخاطر والصواريخ الروسية، حيث عايننا القصف متبادل بين الروس والقوات الأوكرانية على الأرض، تجاوزنا كل ذلك بمعونة الله، ولم نطمئن حتى بلغنا أوديسا حيث رحبت بنا القوات الاوكرانية، وظلت السفارة المغربية تتبع خطوات مسيرتنا إلى حين بلوغنا بر الأمان”.

إلى ذلك لا يزال باقي المغاربة محاصرين في مدينتي خيرسون وماريوبول وينتظر خروجهم آمنين، بعد التأكد من تأمين باقي الممرات الإنسانية من طرف الصليب الأحمر الدولي.

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