العنصر البشري المؤهل واللوجستيك رهان كبير لمراقبة وحماية المال العام

2022-03-21 / 2:08 مساءً
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

تعززت البنية البشرية بالمجالس الجهوية للحسابات، بتعيين الملك محمد السادس لعدد من القضاة بمختلف فروع المجلس الاعلى للحسابات، ب 49 قاضيا من أجل تدعيم عمل هذه المؤسسة الدستورية، في مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهي انها وكيفية فيلمها بتدبير شؤونها.

وتأتي التعيينات الجديدة في إطار حرص جلالة الملك على قيام المجلس الاعلى للحسابات، بمهامه الدستورية، في ما يخص مراقبة المالية العمومية، وتدعيم وحماية ميادة وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

ويتمتع المجلس الاعلى للحسابات وفق الباب العاشر من الدستور، ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويساعد البرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في إختصاصاته بمقتضى القانون، ويرفع تقارير سنوية الى ملك البلاد.

وقد اعتمد المجلس الأعلى للحسابات تنفيذا لتوجيهات ملكية، خطة استراتيجية جديدة تهم بالاساس برمجة متعددة السنوات، تأخد بعين الاعتبار الاوراش الكبرى للمملكة، والمشاريع ذات الراهنية، والعمل على تحسين جودة التقارير السنوية بخصوص تسهيل مقروئيتها، واستغلالها، وتتبع التوصيات من خلال منصة رقمية من أجل ضمان تنفيذها، فضلا عن إرساء سياسة عقابية بحسب الاختصاصات.

ومن المعلوم أن المجلس الأعلى للحسابات يصدر تقريرا سنويا على تتبع المالية العمومية بمختلف المؤسسات، غير أن تطلعات المواطنين لعمل هذا المجلس تبقى كبيرة من خلال معاقبة ناهبي المال العام، او تسوية إعواح او اختلالات التسيير، الى جانب شيء أساسي لم يتم تفعيله بعد وهو إسترجاع الاموال العمومية المنهوبة في حالة إنتهاء محاكمات المتورطين.

ومن المعلوم أن العدد الكبير الجماعات المحلية بالمغرب، مقارنة بالموارد البشرية لدى فروع المجلس الأعلى للحسابات يبقى رهان مستقبلي من أجل نجاعة المراقبة، علما ان اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات شملت كذلك إلى جانب الجماعات الترابية عدد من القطاعات الاخرى، وهو ما يتطلب مزيد من الموارد البشرية ( المختصة والمؤهلة) الى جانب توفير اللوجستيك الضروري للاشتغال.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

بوريطة يتباحث مع رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي

2022-03-21 / 4:53 مساءً
Photo of السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا يواكب التطورات الراهنة”

السلاسي أمام البرلمان الدولي: “المؤسسات التعليمية تحتاج تغييرا جذريا…

2022-03-21 / 4:06 مساءً
Photo of بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد الأسرة”

بنيعيش بعد عودتها لمدريد: “الأزمات تقع فقط بين أفراد…

2022-03-21 / 3:39 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

الاتحاد الأوروبي يشيد بالتطور الإيجابي للعلاقات بين المغرب وإسبانيا

2022-03-21 / 3:16 مساءً
Photo of مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

مزور: مشروع رقمنة المساطر الإدارية على رأس أولويات وزارتنا

2022-03-21 / 3:02 مساءً
Photo of وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى سارة”

وزير الفلاحة الإسباني: استعادة علاقات الثقة مع المغرب “بشرى…

2022-03-21 / 2:18 مساءً
Photo of الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية البيئة وخفض الانبعاثات

الطالبي العلمي: المغرب كان سباقا في إعمال تدابير حماية…

2022-03-21 / 12:21 مساءً
Photo of النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من جحره

النصر الديبلوماسي المغربي يخرج الزعيم الوهمي ل”عصابة” البوليساريو من…

2022-03-21 / 11:51 صباحًا
Photo of “لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد حققت نصرا دبلوماسيا كبيرا

“لوبوان” : باستقطاب دعم إسبانيا لقضيتها، تكون الرباط قد…

2022-03-20 / 9:42 مساءً
Photo of شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية” لسيادة المغرب على صحرائه

شخصيات فرنسية تؤكد أن الموقف الجديد لمدريد “خطوة تاريخية”…

2022-03-20 / 8:31 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق