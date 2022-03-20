تطوان : الفارس الغالي بوقاع يفوز بالجائزة الكبرى للملك محمد السادس في القفز على الحواجز

هبة بريس- و م ع

– فاز الفارس الغالي بوقاع ،ممتطيا الفرس (أكييس)، اليوم الاحد بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للقفز على الحواجز، المدرجة ضمن المباراة الرسمية للحرس الملكي ( فئة 3 نجوم ) ،التي احتضنتها حلبة الفروسية “ابيكا ” بتطوان.

وخلال هذه المسابقة المنظمة تحت اشراف الجامعة الملكية المغربية للفروسية ، قطع الثنائي المتوج المطاف بدون خطأ في ظرف 75 ثانية و 20 جزء من المائة .

وحلت في الرتبة الثانية الفارسة لينا بنخرابة ممتطية الفرس ” التيما كورادا “، بعد ارتكابها 4 نقاط كجزاء في توقيت 80 ثانية و جزء من المائة .

وعادت الرتبة الثالثة للفارس محمد الأحرش رفقة الفرس “كومييف في دي بيشوب” مسجلا أربع نقط كجزاء في ظرف 81 ثانية و 77 جزء من المائة .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0