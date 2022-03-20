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ابتسام بطمة لشقيقتها دنيا :” أقسمت أن أكون دائما قوتك حين تضعفين”

2022-03-20 / 10:43 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

وجهت عارضة الأزياء ابتسام بطمة لشقيقتها الفنانة دنيا بطمة،-وجهت- رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستغرام”.

و نشرت المؤثرة المغربية ابتسام صور تجمعها و شقيقتها في جلسة تصوير مرفوقة بتعليق جاء فيه :”هي ليست فقط أختي هي روح روحي ونبضي، بيننا ترابط قوي ومتماسك لا يمكن لأي شيء أن يفرقه، نتشاطر الفرح والحزن”.

و واصلت قائلة:” مررنا بظروف صعبة وليالي قاسية كانت إبتلاء من الرحمن، واختبارا اكتشفنا مدى حبنا وقوة أخوتنا، أقسمت أن أكون دائما قوتك عندما تضعفين وصبرك وأملك عندما تبكين”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”سأبقى يا أختي دائما سندك، أمانك، ضلعك الذي لا يميل أبدأ،ويدا بيد سنقاوم كل الصعاب ونتحدى آلاف العثرات والي عزيز على ميمتو عمرو ما يتخص”.

و تفاعل العديد من النشطاء مع تدوينة ابتسام بطمة، حيث انهالت عليها مئات التعاليق أسفل الصور ، متمنينن لهما التالق و النجاح في مسيرتهما.

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