كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة

طنجة ..حجز كميات مهمة من الحشيش والطابا والإكستازي

2022-03-20 / 7:53 مساءً
0
هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة يومه الاحد 19 مارس الجاري، من توقيف 3 اشخاص من بينهم قاصر ( 17 سنة ) في عمليتين امنيتين بمنطقة العوامة الغربية و بشارع مولاي اسماعيل ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات و الاقراص المخدرة .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الاول 42 سنة بمنطقة العوامة الغربية و هو في حالة تلبس بحيازة و ترويج المخدرات ، حيث ضبط بحوزته على 2 كيلوغرام من مخدر الكيف و 500 غرام من مخدر الشيرا معدة للبيع .

و بشارع مولاي اسماعيل بطنجة، تم توقيف شخصين 22 و 17 سنة متن دراجة نارية وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الاقراص المخدرة ” حيثً ضبط بحوزتهما على 282 قرص مخدر من نوع اكستازي .

وقد تم إيداع المشتبه فيهما البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية في حين تم وضع القاصر رهن الملاحظة لاستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بغرض توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تلميذة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالقصر الكبير

تلميذة تنهي حياتها في ظروف غامضة بالقصر الكبير

2022-03-20 / 7:33 مساءً
Photo of تسجيل 53 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 53 إصابة جديدة ووفاة واحدة بـ”كورونا” في 24…

2022-03-20 / 4:54 مساءً
Photo of عضو باللجنة العلمية يدعو إلى تخفيف إجراءات دخول المغرب

عضو باللجنة العلمية يدعو إلى تخفيف إجراءات دخول المغرب

2022-03-20 / 3:13 مساءً
Photo of منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

منتخبو إقليم طرفاية يثمنون قرار رئيس حكومة اسبانيا.

2022-03-20 / 2:04 مساءً
Photo of من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

من يحمي المستهلك المغربي من مضاربات مالكي محطات الوقود؟

2022-03-20 / 1:25 مساءً
Photo of محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل المدرسي بتارودانت

محكمة جرائم الاموال تفتح من جديد ملف سيارات النقل…

2022-03-20 / 12:34 مساءً
Photo of الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في ” القرقوبي “

الدار البيضاء: توقيف شبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار…

2022-03-20 / 11:23 صباحًا
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

طقس الأحد.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

2022-03-20 / 7:00 صباحًا
Photo of شبهة الابتزاز الجنسي تقود مسؤول بدار طالبة بسطات إلى الجنايات

شبهة الابتزاز الجنسي تقود مسؤول بدار طالبة بسطات إلى…

2022-03-19 / 11:00 مساءً
Photo of فنلندا ” أسعد بلد في العالم ” للمرة الخامسة على التوالي

فنلندا ” أسعد بلد في العالم ” للمرة الخامسة…

2022-03-19 / 10:58 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق