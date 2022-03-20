طنجة ..حجز كميات مهمة من الحشيش والطابا والإكستازي

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة يومه الاحد 19 مارس الجاري، من توقيف 3 اشخاص من بينهم قاصر ( 17 سنة ) في عمليتين امنيتين بمنطقة العوامة الغربية و بشارع مولاي اسماعيل ، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات و الاقراص المخدرة .

وقد جرى توقيف المشتبه فيه الاول 42 سنة بمنطقة العوامة الغربية و هو في حالة تلبس بحيازة و ترويج المخدرات ، حيث ضبط بحوزته على 2 كيلوغرام من مخدر الكيف و 500 غرام من مخدر الشيرا معدة للبيع .

و بشارع مولاي اسماعيل بطنجة، تم توقيف شخصين 22 و 17 سنة متن دراجة نارية وهما في حالة تلبس بحيازة وترويج الاقراص المخدرة ” حيثً ضبط بحوزتهما على 282 قرص مخدر من نوع اكستازي .

وقد تم إيداع المشتبه فيهما البالغين تحت تدبير الحراسة النظرية في حين تم وضع القاصر رهن الملاحظة لاستكمال البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بغرض توقيف باقي المشتبه في ارتباطهم بهذه الأفعال الإجرامية

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