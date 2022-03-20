“لاستامبا “: بدعمها لمبادرة الحكم الذاتي إسبانيا “تخرج من دائرة الغموض”

هبة بريس -

أكدت صحيفة “لاستامبا” الإيطالية أن إسبانيا بانضمامها إلى الدول التي عبرت علانية عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، تكون قد “خرجت من دائرة الغموض”.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة أصداء اعتراف إسبانيا بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، المقدمة في العام 2007، ب”اعتبارها الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لتسوية الخلاف” بشأن الصحراء المغربية.

ولفتت اليومية إلى أن “هذا الاعتراف الإسباني هو تغيير جذري في موقفها من قضية الصحراء”، مشيرة إلى تصريح للحكومة الإسبانية أكدت فيه “إننا ندشن اليوم مرحلة جديدة في العلاقات القائمة مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، الامتناع عن الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم”.

هكذا – تضيف الصحيفة- فإن “مدريد تخرج من دائرة الغموض وتنضم إلى الولايات المتحدة، فرنسا وألمانيا، التي عبرت علنا عن دعمها لمخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب”.

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