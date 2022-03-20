مصرع شخص واصابة آخرين في انقلاب حافلة لنقل المسافرين ضواحي الحسيمة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين اخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين ، اليوم الاحد 20 مارس الجاري ، على مستوى الطريق الوطنية رقم 2 ضواحي الحسيمة .

ووقعت الحادثة بتراب جماعة بني حذيفة ، اثر فقدان سائق الحافلة السيطرة على المقود بأحد المنعرجات الخطيرة ما ادى الى انقلابها وسقوطها في منحدر اسفر عن وفاة شخص واصابة اخرين بجروح متفاوتة الخطورة .

وقد جرى نقل المصابين الى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليم بالحسيمة، قصد تلقي العلاج، فيما تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة .

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