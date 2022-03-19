برئاسة الطالبي العلمي وفد برلماني مغربي يشارك بإندونيسيا في اجتماع للمجموعات الجيوسياسية

هبة بريس -

يشارك وفد رفيع المستوى عن البرلمان المغربي، برئاسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وأعضاء الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي، في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية التي تحتضنها نوسا دوا بإندونيسيا.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، أن الوفد البرلماني المغربي، برئاسة السيد الطالبي العلمي، سيشارك في أشغال الجمعية العامة الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي، والدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للاتحاد والاجتماعات ذات الصلة، التي يستضيفها البرلمان الإندونيسي في نوسا دوا ، من 20 إلى 24 مارس الجاري.

وأضاف البلاغ، أن الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي ستمثل البرلمان المغربي في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات السياسية، خاصة العربية والإفريقية والإسلامية، يومي السبت والأحد 19 و20 مارس الجاري، والتي ستطرح للنقاش العديد من القضايا ذات راهنية برلمانية وتنظيمية.

وتتمثل هذه القضايا، على الخصوص، في حشد البرلمانات للعمل بشأن المناخ وبناء مسلسل السلام وتعزيز السلم الدائم والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والتواصل كمحفز لقطاع التعليم وخاصة في أوقات الوباء والعديد من القضايا الأخرى ذات صبغة إدارية ومسطرية ذات الصلة بهياكل الاتحاد البرلماني الدولي.

كما يتضمن جدول أعمال الوفد البرلماني المغربي عددا من اللقاءات مع رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة في الدورة 144 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بهدف تعزيز التعاون البرلماني الثنائي والمتعدد الأطراف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد المغربي وصل أمس الجمعة إلى نوسا دوا بإندونيسيا، وكان في استقباله السيد وديع بنعبد الله، سفير صاحب الجلالة بجمهوريتي إندونيسيا وسنغافورة وأعضاء بسفارة المملكة المغربية بجاكارتا.

وبحسب البلاغ، تضم الشعبة الوطنية في الاتحاد البرلماني الدولي كلا من النائب أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، والنائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي، وعن مجلس المستشارين كلا من المستشار كمال أيت ميك، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، والمستشار السيد حسن شميس ، عضو فريق الأصالة والمعاصرة.

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