اعلام اسباني : واشنطن تقاسم إسبانيا موقفها وتجدد تأكيد دعمها لمخطط المغرب للحكم الذاتي بالصحراء

2022-03-19 / 10:32 مساءً
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هبة بريس- الرباط

أكدت الولايات المتحدة أنها تقاسم إسبانيا موقفها من قضية الصحراء المغربية، مسجلة أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب “جاد، ذو مصداقية وواقعي”.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، في تصريح لوكالتي الأنباء الإسبانيتين “أوروبا بريس” وإيفي”، “ما نزال نعتبر مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كمقترح جاد وذي مصداقية وواقعي”، يتضمن إمكانات واضحة للاستجابة لتطلعات سكان المنطقة.

وجدد المصدر ذاته التأكيد على دعم واشنطن للمبعوث الخاص للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا، وجهوده لـ “تعزيز مستقبل سلمي ومزدهر” للمنطقة.

ويأتي رد الفعل الأمريكي المعبر عنه لوكالتي الأنباء الإسبانيتين عقب الرسالة التي وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، والتي أكد فيها أن إسبانيا تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول الصحراء المغربية.

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تعليق واحد

  1. الصحراء مغربية كره من كره واحب من احب وعلى المغاربة المحتجزين الانتفاضة ضد الجزائر والرجوع إلى بلدهم الأصلي المغرب لأنه غفور رحيم

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