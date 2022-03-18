الشروع في إنجاز خزانات ضخمة للماء الشروب بجهة الدار البيضاء سطات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

شرعت سلطات جهة الدار البيضاء سطات في البحث عن حلول جذرية لمشكل الماء الشروب و ضمان تزويد ساكنة العاصمة الاقتصادية بالمياه الكافية و بجودة عالية.

و في هذا الصدد، تقرر منح ليدك إنجاز عدد من المشاريع الجديدة في مجال الماء الشروب يبلغ حجمها الاستثماري 28 مليون درهم و ذلك بهدف تجديد الشبكات و تقوية القدرة على التزويد، إضافة إلى مشاريع أخرى لتقوية و تجديد شبكة التطهير السائل باستثمار يبلغ 52 مليون درهم.

و بالإضافة إلى ذلك، هناك مشاريع كبرى تتعلق بالماء الشروب، يتم بجهة الدار البيضاء سطات إنجازها، منها خزانين إضافيين للماء بكل من المنصورية (المحمدية) و أولاد صالح (النواصر)، إضافة إلى مشروع هيكلي للماء الشروب ستنطلق ليدك في إنجازه على مستوى المجاطية أولاد الطالب، و يتعلق الأمر بإنشاء أكبر خزان للماء الشروب تبلغ طاقته الاستيعابية 35000 متر مكعب.

كما ستتعزز البنيات التحتية بمشروع نظام تزويد الماء الشروب (الرياض سيدي حجاج) لإمداد عملية رياض لايواء أسر قاطني دور الصفيح بجهة الدار البيضاء سطات على مستوى إقليم مديونة.

و يتكون هذا النظام من محطة لضخ 1,8 متر مكعب في الثانية، قناة على طول حوالي 11 كلم يتراوح قطرها ما بين 800 و 1000 ميليمتر، بالإضافة إلى مركب هيدروليكي مكون من محطة ضخ 442 لتر في الثانية و صهريج تحت أرضي سعته 15 ألف متر مكعب و خزان ماء مرتفع سعته ألف متر مكعب.

و بالنسبة لمشاريع التطهير السائل، تقرر إنجاز نظام للتطهير على مستوى المنطقة الشمالية الشرقية بسيدي مومن و سيدي البرنوصي، بحيث يضم هذا النظام سردابين و قناتين مجمعتين قطرهما 1600و 1200 ميليمتر.

و علاوة على ذلك، يجري إنجاز بنيات تحتية بحي فيرارة لتصريف مياه الأمطار التي تتدفق من حوض منحدر على مساحة 134 هكتارا يتواجد بالمجال الترابي لمقاطعة الحي الحسني.

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