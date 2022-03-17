أكادير : إنطلاق الحملة التوعوية حول ترشيد استعمال المياه بالمؤسسات التعليمية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

انطلقت باكادير الحملة التحسيسية حول كيفية ترشيد المياه بالوسط المدرسي ، وفق برنامج عمل مشترك بين وكالة الحوض المائي بسوس ماسة والاكاديمية الجهوية للتعليم.

والهدف من الحملة التوعوية بحسب المنظمين، هو إشاعة التربية على التدبير المعقلن للموارد المائية، وتعزيز المحافظة على الماء وترشيد استهلاكها بالمدرسة او بالوسط الأسري، عبر التحسيس بالاشكاليات المرتبطة بالماء.

وقد إختار المنظمون هذه السنة، موضوع ” المياه الجوفية ” نظرا لما باتت تعرفه الجهة من عجز في هذه المادة الحيوية بسبب الاستهلاك المفرط، وهو ما دفع اللجوء الى عملية تحلية مياه البحر، مما اصبح معه لزاما على الحفاظ على هذا الخزان الجوفي الغير مرئي وتحسيس التلاميذ بأهمية الحفاظ عليه وترشيد استهلاكه.

ويرتكز برنامج العمل المشترك بين الأكاديمية الجهوية للتعليم ووكالة الحوض المائي، بعشر ورشات عمل ستشمل مؤسستين تعليميتين لكل مديرية إقليمية بين خمس مديريات على مستوى الجهة ، سترتكز على التوعية بمصادر المياه وانواعها والرصيد المتوفر الان من المياه بالجهة، كما ستكون هناك اعمال من الفنون التشكيلية او اعمال تمثيلية لتقريب تفاعل التلاميذ مع البرنامج .

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