رحيمي غائب عن لائحة الأسود و حاليلوزيتش يرد: “اخترت أفضل من يسجل”
أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.
و شهدت اللائحة المعلنة غياب اللاعب المهاجم سفيان رحيمي هداف الرجاء سابقا و العين الإماراتي حاليا بالرغم من العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.
و برر وحيد خيارات التقنية و تغييب سفيان رحيمي بعبارة: “سفيان لاعب جيد، أتابعه باستمرار و عليه أن يحسن بعض الأمور، و سيتطور في المستقبل، هناك لاعبين كثر في نفس المركز”.
و أضاف المدرب حاليلوزيتش: “هناك رحيمي و أيضا زكرياء ابو خلال و هناك سفيان بوفال و منير الحدادي و أضفت عبد الصمد الزلزولي، كلهم يلعبون في نفس المكان، و قد اخترت الأفضل منهم”.
و زاد قائلا: “رحيمي سيكون معنا مستقبلا و اخترت أفضل من يسجل حاليا، بوفال يقدم مردودا جيدا و كذلك منير الحدادي يسجل في بعض المباريات الأخيرة و عبد الصمد الزلزولي سيقدم الإضافة”.