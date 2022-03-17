رحيمي غائب عن لائحة الأسود و حاليلوزيتش يرد: “اخترت أفضل من يسجل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلن وحيد حاليلوزيتش الناخب الوطني المغربي اليوم الخميس عن اللائحة النهائية المستدعاة لمبارتي السد المؤهلة لمونديال قطر و التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب الكونغو الديمقراطية.

و شهدت اللائحة المعلنة غياب اللاعب المهاجم سفيان رحيمي هداف الرجاء سابقا و العين الإماراتي حاليا بالرغم من العروض القوية التي يقدمها هذا الموسم.

و برر وحيد خيارات التقنية و تغييب سفيان رحيمي بعبارة: “سفيان لاعب جيد، أتابعه باستمرار و عليه أن يحسن بعض الأمور، و سيتطور في المستقبل، هناك لاعبين كثر في نفس المركز”.

و أضاف المدرب حاليلوزيتش: “هناك رحيمي و أيضا زكرياء ابو خلال و هناك سفيان بوفال و منير الحدادي و أضفت عبد الصمد الزلزولي، كلهم يلعبون في نفس المكان، و قد اخترت الأفضل منهم”.

و زاد قائلا: “رحيمي سيكون معنا مستقبلا و اخترت أفضل من يسجل حاليا، بوفال يقدم مردودا جيدا و كذلك منير الحدادي يسجل في بعض المباريات الأخيرة و عبد الصمد الزلزولي سيقدم الإضافة”.

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