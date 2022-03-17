الملك: نشيد بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع بين المغرب وإيرلندا

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى رئيس إيرلندا فخامة مايكل دانيال هيغينز، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وعبّر الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني هيغينز، وأطيب المتمنيات للشعب الإيرلندي بدوام التقدم والازدهار.

كما أشاد الملك، بهذه المناسبة، بمستوى العلاقات الطيبة التي تجمع البلدين والقائمة على الصداقة والتعاون البناء، مؤكدا، حرصه على “مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة لشعبينا الصديقين”.

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