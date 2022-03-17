وحيد خاليلوزيتش

حاليلوزيتش يقدم اليوم لائحة الأسود النهائية لمباراة الكونغو

2022-03-17 / 9:35 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت جامعة كرة القدم أن وحيد حاليلوزيتش سيعلن اليوم عن لائحة الأسود النهائية لمباراة الكونغو.

و حسب بلاغ للحامعة، سيعقد الناخب الوطني المغربي وحيد حاليلوزيتش ندوة صحفية مع الإعلام الوطني وذلك لتقديم اللائحة النهائية للاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمشاركة في مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة (مباراة السد) من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي ستجمع المنتخب الوطني المغربي بنظيره من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهما المباراتان اللتان ستجريان يومي 25 مارس بكينشاسا (الذهاب) و 29 مارس بالدار البيضاء (الإياب).

هذه الندوة الصحفية ستقام يوم الخميس 17 مارس 2022 بقاعة الندوات التابعة لمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة إبتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

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