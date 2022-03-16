طقس الأربعاء.. أجواء باردة وقطرات مطرية بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الأربعاء، أن تستمر الأجواء الباردة نسبيا فوق كل من مناطق الأطلس، والريف، والجنوب-الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط، مع تكون صقيع أو جليد محلي، فضلا عن نزول أمطار محلية في بعض الأحيان فوق وسط وشمال البلاد وكذا فوق مرتفعات الأطلس وسهوله الغربية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج فوق جبال الأطلس وسفوحه الشرقية، مع نزول قطرات مطرية أو أمطار ضعيفة و متفرقة أحيانا فوق المنطقة الشرقية، والريف، والساحل المتوسطي، والسايس والجنوب-الشرقي.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية نوعا ما من الشمال بجنوب البلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة من الشمال بالمنطقة الشرقية و من الجنوب أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين ناقص 03 و 03 درجات بمرتفعات الأطلس، والريف وواد ملوية، وما بين و 03 و 08 درجات بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط و والماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس والجنوب-الشرقي، وستكون ما بين 08 و 14 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف.

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