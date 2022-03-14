تلاميذ مؤسسة إلبيليا بالجديدة ينفتحون على الشأن العام المحلي

أحمد مصباح- الجديدة

تنفيذا للمشروع التربوي لمؤسسة إلبيلبا الخاصة، التدبير المفوض لمعهد الترقية الاجتماعية والتعليمية بالجديدة، وسعيا إلى الانفتاح على المحيط المحلي والإقليمي، وعملا على إكساب التلاميذ كفايات عرضانية ومهارات حياتية، تؤهلهم للاحتكاك بقضايا الشأن العام المحلي، عمل فريق من تلاميذ الجذع المشترك العلمي على إنجاز ربورطاج صحفي، حول موضوع “الطحالب الحمراء، وسبل الحد من استنزافها” (الفيديو رفقته).

وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل الصحفي الذي أطره أحد أساتذة المؤسسة، قد تم الاعتماد في إنجازه على الإمكانيات الذاتية للتلاميذ والأستاذ المؤطر ومؤسسة إلبيليا الخاصة بالجديدة.

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